Bakanı Işıkhan, ILO Genel Direktörü Houngbo ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı’nda Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert Houngbo ile görüştü.

G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı için Hindistan’ın Indore şehrinde olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir takım ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden, ILO Genel Direktörü Gilbert Houngbo ile görüşme hakkında bilgi verdi. Bakan Işıkhan, “Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Sayın Gilbert Houngbo ile yaptığımız ikili görüşmede uluslararası işbirliği ve koordinasyonumuzu sürdürme kararlılığımızı vurguladık. Sayın Houngbo’nun girişimleriyle ILO bünyesinde oluşturulan ’Sosyal Adalet için Küresel Koalisyon’ girişimine desteklerimizi ifade ederek Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz Türkiye Yüzyılı Vizyonu hakkında bilgilendirmede bulunduk" dedi.