Bakanlar Özer ile Ersoy, Malatya'da Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin etkilediği Malatya’da Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede depremin yaşandığı bölgelere 13 Bakan görevlendirildi.

Malatya’ya giden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Valiliği’nde il yöneticileriyle birlikte Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.