Bakanlar Soylu ve Kurum'dan miting öncesi açıklamalar: '16 milyon İstanbullu kardeşimiz ile Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeğini yakacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 7 Mayıs’ta Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek Millet Bahçesi Açılışı ve Büyük İstanbul Mitingi öncesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe basın açıklaması düzenledi.

AK Parti İstanbul tarafından yarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek Millet Bahçesi Açılışı ve Büyük İstanbul Mitingi öncesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, miting alanı Atatürk Havalimanı’nda basın açıklaması düzenlendi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bakanlar ve il başkanı, ardından miting alanındaki son hazırlıkları inceledi. Miting alanı ve Millet Bahçesi dron ile havadan da görüntülendi.

Toplantıda bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, mitingin Türkiye siyasi tarihi bakımından unutulmayacak bir miting olacağını ifade ederek, “Çok mükemmel hazırlıklar yapıldı. Yarın burada milyonlarca insanımız olacak. Bu hazırlığımızı yapan İstanbul İl Teşkilatımıza değerli il başkanımızın şahsında bütün arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görkemli bir miting ile birlikte aslında 14 Mayıs’ın burada bir ilanı gerçekleşmiş olacaktır. Bunu ümit ve temenni ediyoruz. AK Parti olarak İstanbul mitingleri hep konuşulmuş mitingler olmuştur. Yenikapı’da yapılan milyonlarca insanın katıldığı mitinglere hep beraber hem Türkiye hem bütün dünya şahit olmuştur. Bizim mitinglerimiz Türkiye gidişatının hani istikamette olduğunun da bir göstergesi olmuştur. Yarın tertipleyeceğimiz 7 Mayıs mitingi de böyle olacak. Bu seçimin ne kadar önemli olduğunu aylardır konuşuyoruz. Bu seçimin 14 Mayıs’ta yapılacak olması tesadüf değildir. 14 Mayıs Türkiye’nin yakın tarihi açısından çok önemlidir. 14 Mayıs 1950’de Türkiye’nin siyasi tarihinde yeni bir devrin kapısı açılmıştır. Türkiye 1950’de tek parti faşizmini geride bırakarak millete karşı zulmeden Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetini geride bırakarak rahmetli Menderes’in ‘Yeter Söz Milletindir’ sloganı arkasında toplanmış ve büyük bir başarıyla hem seçimi kazanmış hem de geçmiş dönemlerde kendilerine eziyet yapanlara sandıkta derslerini vermiştir. Aradan geçen bu 73 yıl içerisinde gerçekten Türkiye’ye çok önemli hizmetler yapılmış Türkiye’nin hayrına çok büyük hizmetler yapılmış. Recep Tayyip Erdoğan’ın önceliğinde gerçekleşmiş olan Türkiye’nin eser ve hizmet siyasetleri Türkiye’de bir altyapının tamamlanmasına, gerçekleşmesine vesile olmuştur” dedi.

"Yarın burada Recep Tayyip Erdoğan’a inanan yüz binler olacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yarın yapılacak olan mitingin önemine atıfta bulunarak, “Yarın bu alanda rahmetli Adnan Menderes olacak. Yarın bu alanda rahmetli Turgut Özal olacak. Yarın bu alanda rahmetli Erbakan, Türkeş, Demirel, yarın bu alanda Ayasofya olacak, yarın bu alanda yıllarca bizim yerli malı haftası olarak kutladığımız, elma ile armutla kutladığımız ama bugün Allah’a hamdolsun sanayimizin, savunma sanayimizin, teknolojimizin yerli ve milli olmasıyla kutladığımız Teknofest olacak. İHA’lar SİHA’lar olacak, Kızılelma olacak. Yarın bu alanda terörle mücadele eden kahramanlarımız olacak. Yarın bu alanda, başı açık ve başı örtülü kızlarımızı onları birleştiren, bu ülkenin değerleriyle buluşturan, sadece onları değil aynı zamanda Türkiye’nin doğusu ile Türkiye’nin batısını buluşturan, Türk’ü, Kürt’ü, Alevi’si, Çerkez’i, Arap’ı her birini birbiriyle bütünleştiren Recep Tayyip Erdoğan’a inanan yüz binler olacak” şeklinde konuştu.

"16 milyon İstanbullu kardeşimiz ile Türkiye Yüzyılı’nın işaret fişeğini yakacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, geçen yıl Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde ilk fidanları toprakla buluşturma anında bir araya gelindiğini hatırlatarak sözlerine başladı. Kurum, "O zaman yine bugünkü muhalefet ’bu alanı binalar dikerek ranta açacaksınız’, ’buraları yurt dışındaki tüm ülkelere parsel parsel satacaksınız’ demişlerdi. Ama biz ’ağaç dikeceğiz’ dedik. 145 bin 300 ağaç dikeceğiz, fethin sembolü olarak dikeceğiz dedik. Burada çocuklarımız ağaçların, kuş cıvıltılarının içerisinde yürüyüş yollarıyla bisiklet yollarıyla bu alanda vakit geçirecek demiştik. Büyük bir coşkuyla da ilk fidanlarımızı diktik. Hamdolsun yarın burada Atatürk Havalimanı’nda Millet Bahçemizi milletimizle, kardeşlerimizle, gençlerimizle buluşturuyoruz. Aynı zamanda Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz yarın Türkiye Yüzyılı Mitingine ev sahipliği yapacak. Milyonlar burada olacak. 16 milyon İstanbullu kardeşimiz ile Türkiye Yüzyılı’nın işaret fişeğini yakacağız" diye konuştu.

"14 Mayıs’ın işaret fişeği olacağına inanıyoruz"

Basın açıklamasında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise yüzyılın mitinginin ‘Türkiye Sana Emanet’ diyerek gerçekleştirileceğini belirterek, “7 Mayıs’ta Atatürk Havalimanı’nda Millet Bahçemizde yapacağımız bu mitingin 14 Mayıs’ın işaret fişeği olacağına inanıyoruz. İki açıdan önemli buluyoruz Atatürk Havalimanı’mızı. Birincisi Türk uçak sanayinin havacılık sektörünün çekirdeği olmuş bir mekandayız. Nuri Demirağ’ın hatırasına sahip çıkıp Teknofest’i ve Türkiye Yüzyılı’nı, yüksek teknolojiyi getirecek o ruhu barındıran bir alandır. Aynı zamanda şu an ayak bastığımız alan 15 Temmuz hain darbe girişimine direnişin sembolü olan bir alandır. Cumhurbaşkanımız uçağıyla şu anda ayak bastığımız alana inmiştir. Devlet Konuk Evi’nde 15 Temmuz hain darbesine karşı milletimiz ile birlikte mücadele etmiştir. O anlamda da önemli bir alan. Dolayısıyla hem tam bağımsızlığımızın hem de Türkiye Yüzyılı’nın hem de milli iradeye saygının sembolü olan siyasi anlayışımızı da bu alandan 1 milyon İstanbullu ile haykıracağız” şeklinde konuştu.