Bakanlardan Milli Savunma Bakanı Güler'e taziye ziyareti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler nedeniyle kendisine taziye ziyareti gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya geldi.