Bakanlardan Milli Savunma Bakanı Güler'e taziye ziyareti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler nedeniyle kendisine taziye ziyareti gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya geldi.