Bakanlık duyurdu: Yurt genelinde 50 ilde 'Girdap' operasyonu başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesi yapılan tespitler doğrultusunda; nitelikli dolandırıcılık suçları, resmi ve özel belgede sahtecilik, parada sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve irtikap, Vergi Usul Kanununa muhalefet ve tefecilik suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik; ülke genelinde 50 ilde ‘Girdap’ operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde 264 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunurken, 190 şahıs ise ifadelerine başvurulmak üzere emniyete çağırılacak.

Yerel gazetelerde iş ilanı vererek iş insanı görünümü kazandılar

Nitelikli Dolandırıcılık Suçuna yönelik Antalya’da, müşteki olarak ifadesi alınan toplam 6 mağdurun, şüphelilerin yerel gazetelerde iş ilanı vererek kendilerine iş insanı görünümü kazandırdıkları ve bu vesileyle mağdurlar ile tanıştıkları, şüphelilerin kendi kullandıkları yatırım danışmanlığı ofisine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı adına çiçek göndererek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve bazı milletvekillerini tanıdıkları yönünde güven telkin edip çeşitli ihale ve proje fırsatlarının değerlendirilmesi vaadiyle mağdurlardan yaklaşık 10 Milyon TL para aldıkları, ancak mağdurların vaat edilen ihalelerin ve projelerin gerçekleşmemesi, şikayetçi olmalarına üzerine gerçekleştirildi. 10 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Kumar borcu karşılığında yüksek faizle boş senet imzalattılar

Yine tefecilik suçuna yönelik Denizli’de de operasyon gerçekleştirildi. Operasyon, Denizli’de ‘Öterler Suç

Örgütü’ üyelerinin işlettikleri kumarhanede kumar borcu olan şahıslara yüksek faiz karşılığı borç verdikleri, karşılığında boş senet imzalattıkları, borcunu ödeyemeyen şahıslara suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak tehdit ve şantaj yöntemiyle tahsil ettikleri, suçtan elde ettikleri gelirin bir kısmını da cezaevinde bulunan suç örgütü liderine ve örgüt üyelerine aktaran 8 şahsa yönelik icra edildi.

Kredi kartı limiti arttırma vaadiyle para aldılar

Ülke genelindeki ‘Girdap’ operasyonu çerçevesinde Mersin’de de nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda suç örgütü üyelerinin irtibatlı oldukları banka çalışanı vasıtasıyla kredi ve kredi kartı limitini artırmak isteyen müşteki şahsın limit artırma işlemini 20 bin lira karşılığında halledebileceğini söyleyip müştekinin kredi kartını alarak bilgisi dışında 282 bin lira tutarında harcama yapıldığı tespit edildi. Müştekinin parayı istemesi üzerine şüphelinin banka hesabı aracılığıyla 75 bin lira parayı ‘borç’ açıklaması ile havale ettiği, sonrasında müştekiyi icraya vererek 75 bin lirayı tekrar tahsil ettiği belirlendi. Örgüt içerisinde yer alan ve kendisini avukat olarak tanıtan diğer bir şüphelinin müştekiye mağduriyetini giderebileceğini ancak bunun için soruşturma savcısına ve kendisine 36 bin lira para vermesi gerektiği, sözde avukatın müşteki ile görüşmek için evine gittiği esnada örgüt içerisinde yer alan ve kendilerini narkotik polisi olarak tanıtan şahısların eve gelerek müştekiye uyuşturucu sattığı gerekçesi ile gözaltı yapmaya çalıştıkları, o esnada sözde avukatın araya girerek müştekiyi bu durumdan kurtarmak için 20 bin lira para talep ettiği ve aldığı ortaya çıktı.

Dosya kapatma vaadiyle dolandırıcılık

Yine kendisini avukat olarak tanıtan şüpheli şahsın farklı bir ilde bulunan 2 ayrı müştekiyi savcılıkta bulunan uyuşturucu ve kasten yaralama suçlarından dava dosyalarını kapatma vaadi ile toplamda 25 bin lira para alarak dolandırdığı şüphelilerin yine farklı bir ilde bulunan orman arazisini müşteki şahsa tanıdıkları üst düzey bürokratlar vasıtasıyla orman vasfından çıkartarak kendisine devredebileceklerini vaat ederek müştekiden yaklaşık 400 bin lira değerindeki aracını devir aldıkları, daha sonra bölgede çıkan orman yangını nedeniyle söz konusu arazinin Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildiğini söyleyerek oyaladıkları, dosya çerçevesinde şüphelilerin 8 olayda toplamda 783 bin TL tutarında mağdurlardan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Operasyon çerçevesinde toplam 10 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı bulunuyor.