Bakanlık ve yapımcılardan 'Cannes' çıkarması

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin önde gelen sinema ve dizi yapımcıları ile birlikte Fransa’nın Cannes kentinde devam eden MIPCOM fuarının önümüzdeki yıl Türkiye’de yapılması için temaslarda bulunulduğunu duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, MIPCOM festivalinde Türk dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörünün stantlarına yoğun ilgi devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Bakan Başdanışmanı Tayfun Topal, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, sinema ve dizi yapımcıları Faruk Aksoy, Kerem Çatay, Yiğit Doğan Çelik, Burak Sağyaşar ve Demirören TV Grup Başkanı Murat Yancı yer aldı. Bakan Yardımcısı Mumcu, fuarda Türk yapımcılarla birlikte dünyanın önde gelen yapımcıları ve firmaların temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Mumcu, beraberindekilerle festivalin önümüzdeki yıllarda İstanbul’da yapılması konusunda fuar yöneticileriyle görüşmeler yaptı.

Dünyanın 108 ülkesinden binlerce yapımcı ve alıcı ile 10 binin üzerinde ziyaretçinin katılımının beklendiği MIPCOM, 19 Ekim’de sona erecek.