Bakanlıktan Kiraz Deresi'nde kirliliğe neden olan firmaya ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli’de Kiraz Deresi’nde kirliliğe neden olan firmaya 1 milyon 470 bin 960 TL idari para cezası uyguladı. Bakanlık ayrıca, firma yetkilileri hakkında adli işlem başlatılması için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yağmur suyu hattına atık suların deşarj edilmesi sonucu Kiraz Deresi’nde kirliliğe neden olan firmaya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 milyon 470 bin 960 TL idari para cezası uygulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, dere boyunca yapılan incelemelerde kirliliğin Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi’nde yağmur suyu hattına dökülmesinin ardından dereye ulaşan atık sulardan kaynaklandığı belirtilirken, incelemeler sonucunda kirliliğe metal yiyecek ve içecek kutusu üretimi yapan bir firmanın neden olduğu bildirildi. Analiz sonuçlarına göre firmaya 1 milyon 470 bin 960 TL idari para cezası uygulandığı bildirilen açıklamada, firma yetkilileri hakkında da gerekli adli işlemlerin başlatılması konusunda Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ilçesinde bulunan Kiraz Deresi’nin renginin değiştiği ve çevre kirliliğine yol açtığı ihbarları üzerine harekete geçmişti. Derenin İzmit Körfezi’yle buluştuğu Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi mevkiinde suyun turkuaza yakın beyaz renk alması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü ve AFAD ekiplerince önceki gün incelemeler yapılmıştı.