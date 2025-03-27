Bakanlıktan Yeni Tedbirler: Kamyon, Çekici ve Tankerlere Sınırlama

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve okullardaki ara tatille aynı döneme denk gelmesi nedeniyle, olası trafik yoğunluğuna karşı yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık, yazılı açıklamasında özellikle büyükşehirlerden çıkış güzergâhlarında oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla bazı ağır vasıta türlerinin trafiğe çıkışına sınırlama getirildiğini duyurdu.

Belirtilen tarihler arasında trafik yoğunluğu beklenen güzergâhlarda, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyirlerine izin verilmeyecek. Yasak; 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00’dan 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00’e kadar geçerli olacak.

Kısıtlamanın geçerli olacağı ana güzergâhlar şöyle sıralandı:

Ankara istikameti: İstanbul’dan Ankara’ya uzanan Anadolu (O4) Otoyolu, Kuzey Marmara (O7) Otoyolu’nun İstanbul-Sakarya Akyazı arası, D100 ve D750 karayolları

İzmir istikameti: Gebze-İzmir Otoyolu (O5) ve D200, D260, D300 karayolları

Antalya istikameti: D650 ve D300 karayolları üzerinde Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Eskişehir ve Isparta illerine kadar olan güzergahlar

İstisna sağlanacak araçlar arasında ise tedarik zincirini aksatmamak amacıyla bozulabilir gıdalar (yaş sebze-meyve, et, süt ürünleri vb.), ilaç, tıbbi malzeme, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ve akaryakıt taşıyan taşıtlar yer alıyor. Bu araçlar, öncelikle ana arterler harici yolları kullanmak şartıyla, zorunlu hallerde ise ana arterleri en kısa sürede terk edecek şekilde trafiğe çıkabilecek.