Baki Market Akören'de faaliyete başladı.
Akören mahallesinde hizmet verecek olan İbrahim Duyguç'un işletme sahibi olduğu Baki Market, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Akören mahallesi Korucu sokak üzerinde hizmet verecek olan Baki Market’in açılış törenine Kadıköy mahalle muhtarı Mehmet Yeniçiftlik ve Akören mahalle muhtarı Hüseyin Ergin’in yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Açılış töreninde konuşan Akören mahalle muhtarı Hüseyin Ergin “Rabbim kardeşimize bol kazançlar versin. Tüm köy halkımızın, küçük esnaflarımızın yanında olmasını onlara destek vermesini temenni ederim.” dedi