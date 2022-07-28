Bakım için Amerika'dan Silivri'ye getirildi.

200 tonluk özel vinç yardımıyla Deniz Grup Marina’nın bahçesine getirilen yatın bakımı yaklaşık 6 ay sürecek.

Taşıma ve bakım işlemleri ile ilgili olarak açıklama yapan Deniz Grup Marina yönetim kurulu başkanı Kadir Usta “Gelen bu yatımız Amerikan geldi. Önce Kalamış limanına oradan da Selimpaşa limanına getirildi. Buradan da firmamıza bakıma için getirdik. Yaklaşık 6 ay sürecek bakım işlemi, daha sonra da aynı yöntemle geri göndereceğiz” dedi.

