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Bakım için Amerika'dan Silivri'ye getirildi.

Amerika'da bir iş adamına ait 18 metrelik lüks yat, Silivri'de faaliyet gösteren ünlü yat bakım ve imalat firması Deniz Grup Marina'ya bakıma getirildi. Selimpaşa limanına demirleyen yatın firmaya karayoluyla getirilmesi 10 saat sürdü.

Bakım için Amerika'dan Silivri'ye getirildi.
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bakım için Amerika'dan Silivri'ye getirildi
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Bakım için Amerika'dan Silivri'ye getirildi

200 tonluk özel vinç yardımıyla Deniz Grup Marina’nın bahçesine getirilen yatın bakımı yaklaşık 6 ay sürecek. 
Taşıma ve bakım işlemleri ile ilgili olarak açıklama yapan Deniz Grup Marina yönetim kurulu başkanı Kadir Usta “Gelen bu yatımız Amerikan geldi. Önce Kalamış limanına oradan da Selimpaşa limanına getirildi. Buradan da firmamıza bakıma için getirdik. Yaklaşık 6 ay sürecek bakım işlemi, daha sonra da aynı yöntemle geri göndereceğiz” dedi.
 

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Yusuf Eker

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