Bilecik İl Özel İdaresi, köy yollarında bakım-onarım ve güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bilecik İl Özel İdaresi, köylerdeki yol bakım-onarım ve güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Dömez Köyü yoluna 12 bin metrelik BSK kaplama işlemi tamamlandı. Ayrıca, Hacıdurmuşlar köyü yolunda güçlendirme ihtiyacı olduğu tespit edilen 2 bin metrelik alanda malzeme serimi ve sanat yapıları çalışmaları devam ediyor. Bakım-onarım faaliyetleri çerçevesinde ise Eceköy Karaçayır bağlantı yoluna 3 bin metrelik BSK kaplama ve Belenalan köy yoluna 11 bin metrelik PMT serimi gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi’nin tamamlanan çalışmalarıyla ilgili yapılan açıklamada, vatandaşların kullanımına sunulan yolların hayırlı olması dileği ifade edildi. Ayrıca, devam eden çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağı belirtildi.