Bakımsız parklar yenilenerek hizmete açıldı

Süleymanpaşa Belediyesi, sorumluluk alanları içinde bulunan 70 çocuk parkını baştan sona yenilemeye devam ediyor. Çınarlı Mahallesi’nde bulunan ve bakımsızlık nedeniyle kullanılamayan iki çocuk parkı tamamen yenilenerek, düzenlenen törenlerle hizmete girdi.

Çınarlı Mahallesi Gültepe’de bulunan Şehit Şerife Bacı Parkı ve Rota Sokak’ta bulunan Genç Osman Parkı, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından baştan sona yenilendi. Her iki park için de açılış töreni düzenlendi. 9 Aralık Cuma günü düzenlenen Şehit Şerife Bacı Parkı’nın açılışına Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in yanı sıra, Belediye Başkan yardımcıları Hüseyin Uzunlar, Şenol Karaküçük ve Gökhan Saygı; siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve sivil toplum temsilcileri ile çok sayıda mahalle sakini ilgi gösterdi. Ertesi gün ise Genç Osman Parkı törenle hizmete açıldı. Başkan Yüksel, Genç Osman Parkı açılışında çocuklara uçurtma hediye ederek açılış töreninde renkli görüntüler yaşanmasını sağladı.

Açılış törenlerinde konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, çocukların güven içinde oyun oynayabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri alanlara duydukları ihtiyacın farkında olduklarının altını çizerek, ilçe genelinde sürdürdükleri çalışmaları aktardı. Yüksel, protokol üyeleri ile birlikte açılış kurdelelerini keserken, parkların mahalle sakinlerine ve çocuklara hayırlı olması temennisinde bulundu.