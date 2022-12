Bakır koleksiyoncusu...Ziyaretçilerini geçmişe götürüyor

Bursa’da emekli vatandaş her biri yüzlerce yıllık bakırları toplayarak dükkanında sergiliyor. Mehmet Ali Bozkurt, talep edenlere de hurda fiyatından kilo bazında satış yapıyor.

Emekli olduktan sonra tarihi Tahtakale Semti’nde bakır koleksiyonculuğuna başlayan Mehmet Ali Bozkurt, açtığı dükkanı Türkiye’nin her bölgesinden topladığı bakır eşyalarla doldurdu. İşyerinde bakırdan her biri 100 ila 500 yıl arasında geçmişi bulunan yüzlerce eşya mevcut, Bozkurt, bu ürünleri meraklılarına hurda bakır fiyatına satıyor. Bu işin meraklıları da ürünleri alarak evlerinde sergiliyor. Dükkanda yüzlerce yıllık her türlü bakır ürünü bulmak mümkün.

Her biri geçmişin izleri taşıyan bakır ürünlerini 3 yılda topladığını ifade eden Mehmet Ali Bozkurt, "Türkiye’de kullanılan her türlü bakır eşya bende bulunur. Bu bakır ürünlerinin her birinin 100 ila 500 yıllık geçmişi vardır. Bu ürünlerden yüzlerce çeşit var. Topladığım bu ürünleri meraklılarına bakır hurda fiyatına kilo hesabı tartıp satıyorum. Herkes bu ürünlerden alabiliyor. Her bölgenin kendisine has bakır ürünü var. Ben onları burada sergileyip satışını yapıyorum" dedi.