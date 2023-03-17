Bakırköy Adliyesi'nde Çanakkale Zaferi'nin 108. yıldönümü dolayısıyla program

Bakırköy Adalet Sarayı’nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıldönümü dolaysıyla program düzenlendi. Programda ayrıca depremden etkilenen Adıyaman’a gönüllü olarak giden adliye personellerine plaket takdim edildi.

Bakırköy Adalet Sarayı’nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıldönümü dolaysıyla program düzenlendi. Törene Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Atilla Öztürk, cumhuriyet savcıları, hakimler ve çok sayıda adliye personeli katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Anma töreninin ardından 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde hasar gören Adıyaman Adliyesi’ne gönüllü olarak giden savcılara ve adliye personellerine, Başsavcı Gümüş ve Adalet Komisyon başkanı tarafından plaket takdim edildi.

“Şehit yakını ve gazilerimiz bize devletimizin emanetidir”

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş konuşmasında, “Şehit yakını ve gazilerimiz bize devletimizin emanetidir. Bugün aldığımız her nefes 108 yıl önce Çanakkale’de verilen son nefes sayesindedir. Dünyadaki tüm boğazlar, kanallar geçildiği saatiyle birlikte yazılır. Çanakkale Boğazı hariç, çünkü bilinir ki Çanakkale geçilmez. Çanakkale Boğazı şahittir ki vatan aşkı milletimizin ruhunda vardır. Ölürsek şehit, kalırsak gazi olmak ruhumuzda vardır. Çanakkale’nin geçilmez olduğunu kanlarını ve canlarını feda ederek tüm dünyaya ispat eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaş ve yargı çalışanlarımızı da rahmetle anıyorum” dedi.