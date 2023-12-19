Bakırköy Ata Spor Kulübü'nden İHA Spor Servisi'ne iki ödül
Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği 'Sporun Enleri 2023' töreninde İhlas Haber Ajansı (İHA) Spor Servisi'ne iki ödül verildi. İhlas Haber Ajansı Spor Müdür Mustafa Karagöl, törene katkılarından teşekkür plaketi alırken, İhlas Haber Ajansı Spor Muhabiri Oğuzhan Ort ise 'Yılın En Başarılı Muhabiri' kategorisinde ödüle layık görüldü.
Bakırköy Ata Spor Kulübü’nün düzenlediği ’Sporun Enleri 2023’ töreninde İhlas Haber Ajansı (İHA) Spor Servisi’ne iki ödül verildi. İhlas Haber Ajansı Spor Müdür Mustafa Karagöl, törene katkılarından teşekkür plaketi alırken, İhlas Haber Ajansı Spor Muhabiri Oğuzhan Ort ise ’Yılın En Başarılı Muhabiri’ kategorisinde ödüle layık görüldü.
Bakırköy Ata Spor Kulübü’nün düzenlediği ve bu yıl 5. kez yapılan ’Sporun Enleri 2023’ töreninde ödüller sahiplerini buldu. Törende 2023 yılı içerisinde Türk sporuna katkı sağlayanlar, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporcular, antrenörler, yöneticiler ve kurumlara ödülleri verildi.
Törene; Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Aydın Güneşli, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Bakırköy Belediyesi Spor Müdürü Sait Babaoğlu, Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Semih Saygıner, Şahika Ercümen ve çok sayıda davetli katıldı.
İhlas Haber Ajansı’na 2 ödül
Gecede spor müsabakalarında görev alan basın mensupları da unutulmadı. ’Sporun Enleri 2023’ töreninde İhlas Haber Ajansı’na 2 ödül verildi. İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl törene katkılarından dolayı teşekkür plaketi alırken, İhlas Haber Ajansı (İHA) Spor Muhabiri Oğuzhan Ort, ’Yılın En Başarılı Muhabiri’ kategorisinde ödüle layık görüldü.
Sait Babaoğlu: "Bu kulüp iyisini değil en iyisini sizlerin desteğiyle yapıyor"
Bakırköy Belediyesi Spor Müdürü ve Ata Spor Kulübü Kurucu Başkanı Sait Babaoğlu, törende yaptığı açıklamada, "Son 6-7 yıl Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül başkanlığıyla ekibe ayrı bir güç verdi. Bu süreç sporcularımız şampiyonluklar ve başarılı sonuçlar getirdi. En iyisini yapmak için uğraşmalıyız ve bizim gençlerimiz bu güzelliği bize yaşattılar. Bu kulüp iyisini değil en iyisini sizlerin desteğiyle yapıyor. Sporda en iyileri ödüllendirmek istedik. Ödül alan tüm gençlerimizi, basın mensuplarımızı ve iş insanlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.
Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül ise, "Yanımızda olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Güzel bir başarı hikayemiz var. Temelleri güzel atılan da bir kulüp. Yapılan antrenmanlar ve yerel yönetimin katkısı ile geldiğimiz noktada 19 dünya şampiyonası elde eden nadir kulüplerden birisiyiz. Ben de bu kulüp içinde bu görevi yapmaktan onur duruyorum. Ödül alan herkesi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
Burhanettin Hacıcaferoğlu: "Sporun her alanına en iyiler bir arada"
Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da, sporun her alanından en iyilerin bir araya geldiğini ifade ederek, "Heyecan oldukça bu işler yapılacak heyecanınız bitmesin temennisinde bulunuyorum. Sporcuların yanında spora emek veren herkese teşekkür ediyorum. Başarılarınız artarak devam eder" dedi.
Sporun Enleri 2023 töreninde ödüle layık görülen isimler şöyle:
2023 Yılı Yılın Takımı Ödülü
A Milli Kadın Voleybol Takımı
2023 Yılı Yılın Yöneticisi Ödülü
Mehmet Akif Üstündağ (Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı)
2023 Yılı Spor İnsanı Ödülü
Volkan Demirel (Hatayspor Teknik Direktörü)
2023 Yılı En Yardım Sever Oyuncu Ödülü
Lincoln Henrique (Fenerbahçe)
2023 Yılı Yaşam Boyu Onur Ödülü
Sadettin Saran
2023 Yılı Sporda Üstün Başarı Ödülü
Semih Saygıner
2023 Yılı Yılın Kadın Sporcusu Ödülü
Buse Tosun Çavuşoğlu (Dünya şampiyonu güreşçi)
2023 Yılı Erkek Sporcusu Ödülü
İsmail Nezir (400 metre engelli Avrupa ve dünya şampiyonu atlet)
2023 Yılı En İyi Çıkış Yapan Kadın Sporcu Ödülü
Tuğba Danışmaz (3 adım atlama salon atletizm Avrupa şampiyonu)
2023 Yılı Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sporcusu
Emre Tayaz (Halkbank Voleybol Takımı)
2023 Yılı En Özel Sporcusu
Hasan Gökhan Kotan (Meis Adası’ndan Kaş’a 7 km yüzen tek down sendromlu sporcu)
2023 Yılı Paralimpik Sporcusu
Emine Avcu (İBB Spor Kulübü paralimpik yüzücüsü)
2023 Yılı Çevreye Duyarlı Sporcu Ödülü
Şahika Ercümen
2023 Yılı Ümit Vaat Eden Sporcu Ödülü
Sude Ulueren (ITF Junior Tourda final oynadı)
Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü
Mehmet Büyükekşi (Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı)
Türk Futboluna Katkı Ödülü
Acun Ilıcalı
2023 Yılı Futbol Takımı
Galatasaray Spor Kulübü
2023 Yılı Teknik Direktörü
Vincenzo Montella (A Milli Futbol Takımı)
Türk Futbolunu Yurt Dışında Temsil Eden En İyi Teknik Direktör
Engin Fırat (Kenya Milli Takım Teknik Direktörü)
2023 Yılı Süleyman Seba Özel Ödülü (Türk Futbolu Kariyer Ödülü)
Rıza Çalımbay (Beşiktaş Teknik Direktörü)
2023 Yılı En İyi Spor Projesi Ödülü
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu
Spor Kültürünü Geliştirme Ödülü
Kapadokya Ultra Trail
2023 Yılı Sporda En Başarılı Eğitim Kurumu Ödülü
İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İSTEK Vakfı)
2023 Yılı Amatör Spora Katkı Ödülü
Ahmet Öztürk
2023 Yılı Amatör Spora Katkı Ödülü
Vedat Uğurlu
2023 Yılı Jüri Özel Ödülleri
Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu (Gençlik ve Spor İl Spor Müdürü)
Yüce Spor Kulübü
Talat Papatya (TFF Yöneticisi)
Levent Karatas
Burak Haşhaş (Gençler Dünya Bilardo Şampiyonu)
Mehmet Serhat Karadağ (Milli güreşçi ve devlet sporcusu)
Halit Kıvanç Özel Ödülü
Emre Tilev
2023 Yılı En İyi Spor Kanalı Ödülü
TRT Spor Yıldız
2023 Yılı En İyi Spor Programı Ödülü
Hayatım Spor NTV - Şansın Tokyay
2023 Yılı En İyi Spiker (Kadın)
Ezgi Sütcü (TRT Spor)
2023 Yılı En İyi Spiker (Erkek)
Aykut Aydın (D Smart)
2023 Yılı Yılın En Başarılı Spor Yorumcuları
Mehmet Ayan (CİNER Grubu Spor Koordinatörü)
Emre Bol (D Smart, TRT Spor ve Skyspor yorumcusu)
2023 Yılı Spor Gazetecisi Ödülü
Atilla Türker (Ajansspor)
2023 Yılı En İyi Tv Muhabiri
Livanur Engin (Sports TV)
2023 Yılı En İyi Gazete Muhabiri
Hatice Yücel (Fanatik Gazetesi)
2023 Yılı En İyi Spor Gazetesi Ödülü
Milliyet (Tayfun Bayındır)
2023 Yılı En İyi Futbol Dijital Spor Programı Ödülü
Sercan Hamzaoğlu (Haber Global/Kontra Programı)
2023 Yılı En İyi Voleybol Dijital Spor Programı Ödülü
4bir4bir (Hakan Eyüpoğlu)
Spora Destek Veren Haber Kanalı
TRT Haber (Tamer Oskay)
Spora Destek Veren Haber Kanalı
FOX (Ezgi Gözeger Özmemiş İle Çalar Saat-Haftasonu)
2023 Yılı En İyi Kameraman Ödülü
Rafet Topçu (NTV Spor)
2023 Yılı En Başarılı Muhabirleri Ödülü
Olgucan Kalkan - DHA
Oğuzhan Ort - İHA
Bozhan Memiş - AA
2023 Yılı Jüri Özel Ödülü
Çerkes TV 34
Kulüp Başkanından, katkılardan dolayı teşekkür
Adnan Polat, Tülay Bitiş, Anıl Yılmaz, Onur Ateş, Demirören Haber Ajansı (DHA) Uğur Demirkırdı, İhlas Haber Ajansı (İHA) Mustafa Karagöl, Anadolu Ajansı (AA) Ersin Şiyhan, Barok Diamond Başkanı Corc Akdoğan, May Optik ve May İşitme Mücahit Ve Mehmet Yinanç, Canset Babaoğlu, İshak Akbay, Hüseyin Söylemez.