Bakırköy Botanik Parkı adeta çöplüğe döndü

CHP’li Bakırköy Belediyesi tarafından Haziran 2013 yılında açılan Botanik Parkı, adeta çöplüğü andırıyor. Özellikle yapay göletin kenarında biriken çöpler, içindeki hayvanlar için hayati tehlike oluştururken, tuvaletlerin kapalı olduğu parkta çevreye kötü koku yayılıyor.

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Bakırköy Belediyesi tarafından Haziran 2013 yılında 96 bin metrekare alan üzerine açılan Botanik Parkı, bakımsızlıktan adeta çöplüğe döndü. Her gün ziyaretçilerin geldiği parkta, tuvaletlerin kapalı olması nedeniyle yayılan pis koku gelen vatandaşları rahatsız ediyor. Parkta daha önce açılan engelli asansör ve süs havuzunun çalışmadığı gözlendi. Çocuk parkının olduğu bölümde oyun alanın kırık olduğu görülürken, bazı bölümlerde kırık alkol şişeleri görüldü.

Yapay göletin kenarlarında ise çöp ve plastik atıkları kameraya yansıdı. Çöpler gölette yaşayan hayvanlar için tehlike oluşturuyor. Bakımsızlıktan çöplüğe dönen parkta bazı alanlar çamur içindeyken, otların sulanmadığı için sarardığı görüldü. Oturma alanlarındaki bankların bakımsızlıktan döküldüğü ve ağaçların arasının çöp birikintileri ile alkol şişelerinin olduğu görüldü.

Konuyla ilgili konuşan Mehmet Toprak, “Parktaki yeşilliğe bakıyorum da geçen yıl ile bu yıl arasında bayağı kuraklık var. Gölde bakımsızlık var. Bakıma ihtiyaç duyan bir yer. Herkesin gelmek istediği bir yer ama yeşillik alan olmadığı için oturacak bir alan yok. Bakımsızlıktan dolayı çöplerin olması normal. Belediyenin bu parka acilen müdahale etmesi, bakım yapması lazım. Daha çok yeşillik, insanların burada daha çok oturabileceği bir yer olması lazım” dedi.