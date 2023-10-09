Bakırköy'de baz istasyonu yandı

Bakırköy’de baz istasyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre. sabah saatlerinde hastane bahçesinde bulunan reklam panosu ve baz istasyonunda yangın çıktı. Yangını gören güvenlik görevlileri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri direk üzerinde bulunan elektriğin kesilmesini bekledi. Gelen ekibin elektriği kesmesi ile birlikte yangın kısa sürede söndürüldü. Yanan baz istasyonunun Vodafone’a ait olduğu öğrenildi.

Yangın sırasında aracını baz istasyonunun altına park ederken vatandaşların uyarması sonucu aracını son anda yangının olduğu alandan çıkaran Mercan Akalay, “Arabamı park ederken sıcaklık hissettim. Orada oturan bir kişi bana direğin yandığını söyledi. Ben de hemen aracımı oradan kaldırdım. Direğin içerisinde olan kablolar yandı” diye konuştu.