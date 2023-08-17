Bakırköy'de dron destekli yaya geçidi denetimde sürücüler böyle itiraz etti

Bakırköy’de yapılan denetimlerde yaya geçitlerinde, ’yayaya yol vermeyen’ 9 sürücüye bin 979’ar liradan toplam 17 bin 811 lira para cezası uygulandı. Dron ile yayaya yol vermediği tespit edilen taksi sürücüsü, “Bu nasıl iş ? Yalan, böyle bir şey olabilir mi?” dedi.

Bakırköy İncirli Caddesi üzerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri, öncelik hakkı bulunan yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik dron ile denetim yaptı. Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araç kullanan, emniyet kemeri kullanmayan ve yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza kesildi. Yapılan denetimlerde 9 sürücüye yaya geçidinde yayalara yol vermemekten dolayı kişi başı bin 979 TL olmak üzere toplamda 17 bin 811 lira para cezası kesildi. Ceza yiyen şoförleri ise dron görüntülerini izlemek isterken, ceza yiyen taksi sürücüleri kesilen cezaya isyan etti. İfade vermediği için aranması bulunan minibüs şoförü ise polis ekipleri tarafından emniyete ifade vermeye götürüldü.

Öte yandan, dron ile yayaya yol vermediği tespit edilen taksi sürücüsü, “Bu nasıl iş ? Yalan, böyle bir şey olabilir mi?” dedi.

Yaya geçidinde yayalara yol vermediği için ceza yiyen sürücü Doğukan Gündüz “Ceza yedim çünkü dron ile yapılan denetimde dron yayaya yol vermediğimi tespit etmiş. Ben farkında değildim. Yoksa yayalarımızın her zaman önceliği vardır ki fark etmeden yediğim bir ceza, yapacak bir şeyim yok” dedi.