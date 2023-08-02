Bakırköy'de kemer takmayınca ceza kesilen minibüsçüden 'Havalar çok sıcak' savunması

Bakırköy’de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, minibüslere yolcu gibi binerek denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayıp kapısı açık seyrettiği için ceza kesilen minibüsçü, "Havalar çok sıcak" diyerek cezaya itiraz etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kural ihlali yapan minibüsçülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Caddesi’nde yapılan denetimde sivil polis ekipleri, yolcu gibi minibüslere binerek kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti. Kural ihlali yapan sürücüler, daha sonra uygulama noktasında durduruldu. Burada kapısı açık bir şekilde giden, cep telefonu ile konuşan ve emniyet kemeri takmayan 3 minibüs sürücüsüne toplamda 4 bin 502 TL cezai işlem uygulandı. Kapısı açık giderek emniyet kemeri takmayan sürücü ise kesilen cezaya, "Havalar çok sıcak" diyerek itiraz etti. Polis ekipleri ise, denetimin ve havaların herkes için aynı olduğunu belirtti.