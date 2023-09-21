Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil kamyonete çarptı: 1 yaralı

D-100 Bakırköy istikametinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil kamyonete arkadan çarptı. Kaza neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Bakırköy istikametinde saat 23.45 sularında meydana geldi. Seyir halindeki 06 EF 773 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 34 VV 1849 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrularak aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yolcu K.G. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada sürücü A.G. ve kamyonet sürücüsü M.K. yara almadan kurtuldu

Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken polis ekipleri tarafından trafik bir süreliğine kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Aracın çekici ile yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.