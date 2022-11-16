Bakırköy'de pazar yeri inşaatında istinat duvarı çöktü

Bakırköy’de pazar yeri inşaatı sırasında E-5 bağlantı yolu üzerinde bulunan köprünün istinat duvarında çökme meydana geldi.

Bakırköy Belediyesi’nin pazar yeri yönetim binası inşaatında E-5 bağlantı yolu üzerinde bulunan istinat duvarında çökme meydana geldi. Gece saat 01.00 sıralarında yaşanan olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Belediye ekipleri tarafından iş makinaları ile sabahın erken saatlerinde çöken duvar için çalışma başlatıldı. Yol kenarına dubalar konulup, emniyet şeridi çekildi.