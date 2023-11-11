Bakırköy'de polis merkezindeki ekiplere küfür ve hakaret eden şüpheliler adliyeye sevk edildi

Bakırköy’de trafik kazasına karışan ve gözaltına alındıktan sonra polis merkezindeki görevlilere küfür, tehdit ve hakaretlerde bulunup görevlerini yapmalarını engelleyen ayrıca polis merkezinin pencere ve duvarlarına zarar veren şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Yeni Mahalle Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda polis ekiplerine yaralamalı trafik kazası olduğu yönünde ihbar gelmişti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde S.B. isimli şahsın idaresinde bulunan aracın, bir sokak içerisinde araçlara çarptığı ve o esnada sokakta bulunan H.T isimli şahsa çarparak yaraladığı belirlenmişti. Sağlık ekipleri tarafından H.T. ve araçta bulunan S.B., M.S., C.Y. ve K.Ö. hastaneye kaldırılmıştı. Öte yandan, araçtaki şahısların alkollü olduğu da tespit edilmişti.

Çalışmalar kapsamında aynı gün tedavileri tamamlanan şüpheli S.B, M.S. ve C.Y. işlem yapılmak üzere sevk edildikleri polis merkezindeki görevlilere küfür, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Ekiplerin görev yapmasına da engel olan şahıslar polis merkezinin pencere ve duvarlarına da zarar verdi. Şüpheli şahısların sorgulamalarında “uyuşturucu madde ticareti”, “görevli memura mukavemet”, “evden hırsızlık” gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili S.B., M.S., C.Y. ve K.Ö. “görevli memura mukavemet”, “taksirle yaralama” ve “kamu malına zarar verme” suçlarından işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.