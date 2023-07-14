Bakırköy'de sivil polis ekipleri minibüslere yolcu gibi binerek denetim gerçekleştirdi

Bakırköy’de sivil trafik polisleri minibüslere yolcu gibi binerek denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde 3 minibüs şoförüne toplam 4 bin 161 lira ceza kesildi.

Bakırköy ilçesi Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Caddesi’nde sivil trafik polisleri, minibüslere yolcu gibi binerek denetim gerçekleştirdi. Denetimde, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, kırmızı ışık ihlali yapan ve emniyet kemeri takmayan 3 minibüs şoförüne toplam 4 bin 161 lira ceza yazılırken alkol testi de uygulandı. Denetimde seyir halinde telefonla konuştuğu ve emniyet kemeri takmadığı için bin 387 lira ceza yazılan minibüs şoförü Murat Demir, “Arkadaşım acil aradı ama seyir halinde cep telefonuyla konuşmamam gerekiyordu. Bu denetimler bizim için. Keşke her daim olsa. Ne kadar sık olursa bizim için o kadar iyi olur. Biz kurallara uyarız. Ara sıra böyle olabiliyor.” dedi.