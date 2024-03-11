Bakırköy'de tır otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü

Bakırköy'de köprüye çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, tır şoförü gözaltına alındı.

Bakırköy'de tır otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bakırköy’de köprüye çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, tır şoförü gözaltına alındı.

Bakırköy Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi üzerinde seyir halinde olan tır, alçak olan köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır, bir otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi trafiğe kapattı. Araç içerisinde sıkışan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, tır şoförü olay yerinde gözaltına alındı.

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