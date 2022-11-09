Bakırköy'de trafik kazası: 2 yaralı

Bakırköy’de dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobillerde maddi hasar oluştu.

Bakırköy Şenlikköy Yeşilköy Caddesi Sefaköy istikametinde saat 10.00’da trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki 34 EZY 041 plakalı otomobil, dönmek için ışığı bekleyen 34 DJ 3836 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle arkadan gelen araç takla attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü olarak tek şeritten sağladı. Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada, yaralanan iki kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılırken araçlarda maddi hasar meydana geldi.