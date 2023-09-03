Bakırköy'de trafikte bir vatandaşı darp eden 5 saldırgan yakalandı

Bakırköy’de bir vatandaşı trafikte darp eden düğün konvoyundaki 5 kişi polis tarafından yakalandı. Saldırganlara çeşitli suçlardan toplam 21 bin 653 TL idari para cezası kesildi.

Bakırköy ilçesi sahil yolunda trafiği yavaşlatan düğün konvoyundaki araçlar nedeniyle birçok sürücü ve vatandaş mağdur olmuştu. Bir vatandaş duruma tepki gösterdiğinde konvoyda bulunanlar tarafından darp edilmişti. Saldırı sonucunda vatandaş yaralamıştı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheli şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda; E.D, M.F.K, M.K, M.T.C. ve A.K. yakalandı. Şahıslara çeşitli suçlardan toplam 21 bin 653 TL idari para cezası uygulandı.