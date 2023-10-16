Bakırköy'de yaya geçidi denetiminde bazı sürücüler cezalara itiraz etti

Bakırköy’de öncelik hakkı bulunan yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yapıldı. Uygulamada sürücülere bin 979’ar liradan toplam 13 bin 853 lira para cezası uygulandı.

Bakırköy İncirli Caddesi üzerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri, öncelik hakkı bulunan yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yaptı. Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araç kullanan, kask takmayan ve yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza kesildi. Yapılan denetimlerde sürücülere toplam 13 bin 853 lira para cezası kesildi. Ceza yiyen sürücüler, yaya geçidini fark etmediklerini savundu. Ceza yiyen bir taksi şoförü, “Çok güzel işler bunlar. Yaya geçidini fark etmedim. Böyle tuzaklar güzel işler. Devletin para alması süper iş” diyerek ceza kesilmesine tepki gösterdi.