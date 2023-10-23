Bakırköy'de yayalara yol vermeyen sürücülere denetim

Bakırköy’de yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik gerçekleştirilen drone destekli denetimde toplam 5 sürücüye 10 bin 846 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bakırköy İncirli Caddesi’nde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik drone destekli denetim gerçekleştirildi. Uygulamada, yayalara geçiş hakkı tanımayan sürücüler dronla tek tek tespit edildi. Daha sonra bekleme noktasındaki ekipler tarafından durdurulan araçlara cezai işlem uygulandı. Yayalara geçit üstünlüğü tanımayan 5 sürücüye 9 bin 895 TL ve muayenesi olmayan bir araca da 951 TL olmak üzere 10 bin 846 TL cezai işlem uygulandı.

Yayaya yol vermediği için cezai işlem uygulanan sürücü Ali Adakçı “Ben yaya geçidinde kimseyi göremedim. Beyefendi dronla takip edildiğini söylüyor. Uygulamadan memnunuz. Herkes kurallara uyacak tabi” dedi.