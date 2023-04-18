Bakkaldaki veresiye defterlerini kapattılar, elektrik ve su borçlarını ödediler

Kestel Belediyesi, bu yıl da geleneği bozmayarak bakkallardaki veresiye borçları ile elektrik ve su borcu olan vatandaşların fatura borçlarını ödedi. Ramazan ayı içerisinde 1 ton et ve 1000 erzak kolisi binlerce aileye ulaştırılırken, 250 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi. Başkan Önder Tanır, 2 milyon liralık sosyal yardım projesiyle ramazan bayramına ulaştıklarını belirtti.

Hayata geçirdiği sosyal yardım projeleriyle dikkat çeken Kestel Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği veresiye defterlerini toplama ile elektrik-su borçlarını kapatma projesini bu yıl da sürdürdü. Ramazan ayının girmesiyle birlikte ilçede bulunan marketlerdeki tüm veresiye defterleri Kestel Belediyesi ekipleri tarafından toplandı. Veresiye defterlerindeki kişilerin gelir tespitlerinin yapılmasının ardından ödeme güçlüğü yaşayabilecek vatandaşların veresiye borçları, Kestel Belediyesi tarafından ödendi. Market ile bakkal esnafı ise camlarına ‘’Veresiye borçları Kestel Belediyesi tarafından ödenmiştir’’ yazılı kağıtları yapıştırdı. Bakkala gelen vatandaşlar bu yazı üzerine büyük sevinç yaşadı.

Elektrik ve su borçları ödendi, 1 ton et dağıtıldı

Veresiye defterlerini ödeyerek vatandaşlara büyük destek olan Kestel Belediyesi bununla da yetinmedi. UEDAŞ ve BUSKİ’den alınan ilçedeki borçlu listelerinin üzerinde detaylı bir gelir ve durum araştırması yapan Kestel Belediyesi ekipleri, elektrik ve su borcu bulunan yaklaşık 650 hanenin borçlarını ödedi. Borçları ödenen vatandaşların ise cep telefonlarına ‘Borcunuz Kestel Belediyesi tarafından ödenmiştir’ yazılı mesajlar gönderildi. Ayrıca ramazan ayının başlamasıyla Kestel Belediyesi personelinden oluşan 12 farklı ekip, 1 ton eti ve 1000 erzak kolisini ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırdı. Kestel Belediyesi 250 aileye sosyal destek alışveriş kartı yardımında bulunurken çocukları da unutmadı. İhtiyaç sahibi 250 çocuğa, bayramlık kıyafetleri Kestel Belediyesi tarafından hediye edildi. Öte yandan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, çocuklara oyuncak ve akıl oyunları da hediye etti.

Sosyal yardımların toplam bedeli 2 milyon lira

Kestel Belediyesi olarak bu yıl da geleneği bozmadıklarını belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Kestel’e sözümüz var diyerek çıktığımız bu yolda, göreve geldiğimiz günden beri her alanda en iyisi olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yatırımlarımızla, kültür ve sanat etkinliklerimiz ile sosyal yardım projelerimiz ile vatandaşımızın yanındayız yanında olmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının artık sonuna geldik. Geçtiğimiz 2 yıl olduğu gibi bu yılda ramazan ayını sosyal yardım ayı olarak ilan ettik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik-su borçlarını ödedik, marketlerdeki veresiye defterlerini topladık. Bir taraftan erzak kolisi dağıtıyor, bir taraftan et dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın bayrama yepisyeni kıyafetler ile çıkmasından daha başka bir şey bizi mutlu edemez. Evinde ocağı tütmeyen, tenceresi kaynamayan varsa yanında olacağız kanadı kırık bir güvercin varsa tedavisi yapacağız. Bizim tek yapmayacağımız şey ayrım ve görmezden gelmek. Herkesin tok, herkesin mutlu, herkesin ısındığı bir Kestel için çalışıyoruz ve çalışacağız. Her zaman söylediğim gibi biz büyük bir aileyiz ve gün geçtikçe daha da büyüyeceğiz. Bu sosyal yardımlarımızın toplamı 2 milyon lira. Rabbim emeği geçenden, destek olandan razı olsun.’’ diye konuştu.