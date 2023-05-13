BAKMER kursları yenilendi

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi’nin (BAKMER) yıl sonu kapanış programı, Emin Saraç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. BAKMER’de 46 branşta eğitim alan Başakşehirli kadınları tebrik eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bir şehirde kadın mutluysa o şehir mutlu olur” dedi.

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER)’in 2022-2023 dönemi faaliyetleri Emin Saraç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kapanış programıyla tamamlandı. Yıl boyunca tiyatrodan müziğe, el sanatlarından okuma yazma kurslarına kadar 46 branşta verilen eğitimlere katılan Başakşehirli kadınların mutluluğuna Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, eşi Kübra Kartoğlu ile birlikte ortak oldu.

Sahne gösterileri geceye damga vurdu

Programa birbirinden güzel sahne gösterileri damga vurdu. BAKMER’de müzik eğitimi alan Başakşehirli kadınlardan oluşan Türk sanat müziği ve Türk halk müziği Koroları, seslendirdikleri eser ve türkülerle kulakların pasını sildi. Bendir şov ve geleneksel Türk müzikleri dinletisinin ardından tiyatro ve halk oyunları gösterileri, renkli anlara sahne oldu.

“BAKMER kurslarımızı yeniledik”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehirli kadınları emeklerinden dolayı tebrik etti. BAKMER bünyesinde yaklaşık beş bin kursiyerle birçok dalda eğitim ve çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Bugüne kadar BAKMER’deki eğitim ve faaliyetlerine katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Başakşehirli kadınlarımızı BAKMER kurslarımıza davet ediyorum. BAKMER kurslarımızı yeniledik. Sizin de içinde yer alacağınız çok güzel kurslarımız, eğitim çalışmalarımız olacak. Bir şehirde kadın mutluysa şehir mutlu olur” diye konuştu.