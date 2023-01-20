Bakü'de kardeş buluşması

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Dostluk programında yaptığı konuşmada belediye olarak iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkı sağladıklarını belirtti.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşen Türkiye-Azerbaycan Dostluk Gecesi’nde, Türkiye Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Azerbaycan Milletvekili Qaniza Paşayeva, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile çok sayıda Türk ve Azerbaycanlı yatırımcı katıldı.

Bursa’nın başta turizm olmak üzere birçok alandaki işbirliği ve yatırım imkânlarının tanıtıldığı programda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi şehir Bursa ve Osmangazi hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Bursa’nın tarihten gelen bir misyonunun da Balkanlar’dan Kafkaslar ve Orta Asya’ya kadar tüm kardeşlerine kucak açmak olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, “Bursa, binlerce yıllık tarihi ile Türkiye’nin en kadim şehirlerinden biridir. Stratejik konumu sebebi ile tarihin her döneminde insanlığın önemli yerleşim yerlerinden olmuş ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Arkeolojik kazılara göre 7 bin yıllık buluntular elde edilmiştir. Bursa, tarihin en güçlü devletlerinden biri olan Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış olması sebebi ile birçok kültürel mirası bünyesinde barındırmaktadır. Camileri, külliyeleri, köprüleri, çeşmeleri, hanları, hamamları ile yaşayan bir tarih hüviyetindedir. Bursa her sokağında tarihten taşıdığı bir iz ile adeta açık hava müzesi görünümündedir.” dedi.

“İki devlet, tek milletiz”

Bursa’nın geçtiğimiz yıl üstlendiği Türk Dünyası Kültür Başkenti görevini, 2023 yılında Azerbaycan’ın Şuşa şehrine devrettiğini hatırlatan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Biz de Osmangazi Belediyesi olarak Azerbaycan’la kardeşlik bağlarımızı her geçen gün güçlendirmeye devam ediyoruz. Şeki kenti ile kardeş belediyeyiz. Şuşa ile de kardeşlik anlaşması için meclisimizden karar aldık. Şehit Azerbaycanlı Tümgeneral Polad Heşimov’un ismini Bursamız’da bir parka vererek yaşatıyoruz. Gönül coğrafyamızda kim varsa dara düştüğünde bizi yanında bulsun istiyoruz” diye konuştu. Dündar, “iki devlet tek millet” anlayışının kazandırdığı kardeşliğin devletler ve kurumlar arası ilişkilerin yanı sıra özel sektör alanında da hızla arttığını ifade ederek, tüm Azerbaycanlı kardeşleri medeniyet şehri Bursa’ya davet etti.

Türkiye Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı da 3 kıtaya hükmetmiş Osmanlı’nın şehri Bursa’yı Azerbaycan’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Turizmin yanında bir doğa şehri olan Bursa’nın, Türkiye’nin 4 büyük bir sanayi şehri olduğunun da altını çizen Bağcı, “Osmangazi’yi Şeki ile kardeş yapan neyse Şuşa ile kardeş yapan aynı duygudur. Çanakkale’de şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimizi Mehmetçik olarak bildik ve koyun koyuna defnettik. Aynı şekilde Azerbaycan’da tüm cephelerde çarpışan Osmanlı askerlerini de Azerbaycanlı kardeşlerimizle koyun koyuna defnettik. Herkes birbirini kardeşi olarak bildi ve öyle kabul etti. Asırlardır devam eden bu kardeşlik şimdi ticari alanlarda da güçleniyor” ifadelerini kullandı.

Programında sonunda Azerbaycan Milletvekili Qaniza Paşayeva, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a iki ülkenin kardeşlik bağlarının güçlenmesine verdiği katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Azerbaycan temasları doğrultusunda Türkiye Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı ile Türk Dünyası İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüce’yi de makamında ziyaret etti.