Bakü'de yorganları eski aracına bağladığı fotoğrafıyla tanınan Server Beşirli Türkiye'ye gidiyor

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de aracının üzerine yüklediği yorganları Türkiye’ye göndermek üzere yardım merkezine götürdüğü sırada çekilen fotoğrafıyla herkesi duygulandıran Server Beşirli, Türkiye’ye gidiyor.

Azerbaycanlılar, Türkiye’deki depremzedelere yardım etmek için seferber oldu. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de eski kırmızı aracının üzerine yüklediği yorganları Türkiye’deki depremzedelere ulaştırmak için yardım merkezine götüren Server Beşirli, bu sırada çekilen fotoğrafıyla Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dayanışmanın simgesi oldu. Her gün Türkiye’deki depremzedeler için yardım taşıyan Server Beşirli ve iki kuzeni, Türkiye’deki yardım çalışmalarına katılmak üzere Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat tarafından Türkiye’ye gönderilecek. Azerbaycan’dan gönderilen yardımların dağıtımı için Adıyaman’da kurulması planlanan merkeze gidecek olan Beşirli ve kuzenleri, deprem bölgesindeki yardım çalışmalarına katılacak. Pazartesi günü iki kuzeniyle birlikte Bakü’den yola çıkması beklenen Beşirli, bugün Adıyaman’a gidecek olan TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat tarafından karşılanacak.

“Kardeşlerimizi 1-2 gün içerisinde Adıyaman’a alacağız”

TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, Server’in kuzenleri Asger ve İmamverdi ile birlikte Azerbaycan-Türkiye arasındaki kardeşliğin simgesi haline geldiklerini belirtti. Büyükfırat, “Arkadaşlarımız burada bu yardımları toplarken elinde avucunda, yatağını, döşeğini bile verdi. Sağ olsunlar. Kendisi bize müracaat etti Türkiye’ye gitmek istediğini. Bu toplanan yardımların bir dağıtımı olacak. Kendisi de özellikle orada iştirak etmek istediğini söyledi. Kendisi, Asger ve İmamverdi üçünü beraber. Biz de bunu üstlendik. Kendilerini Türkiye’ye göndereceğiz. Türkiye’de bu depremde en ağır zarar gören yerler Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman. Ben de inşallah bugün Adıyaman’a geçeceğim. Kardeşlerimizi de 1-2 gün içerisinde Adıyaman’a alacağız ve diğer şehirlerde bu halkımızın ulaştırmış olduğu yardımları orada, onlar da bizlerle beraber el ele verip bu yardımları bizzat yerine ulaştıracağız inşallah” ifadelerini kullandı.

“Gücümüz yettiği kadar yardım etmeye devam edeceğiz”

Server Beşirli ise depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, “Gücümüz yettiği kadar yardım etmeye devam edeceğiz. Deprem bölgesine de gitmek istiyoruz. Orada emek verenlerin yanında olmak istiyoruz. Biz iki devlet, bir milletiz. Başımız sağ olsun” diye konuştu.

"Server’in yaptıkları Azerbaycan’ın dost, kardeş ülkeye verdiği değerin en iyi örneklerindendi”

Gence Vali Yardımcısı Samet Tomuyev de hiçbir beklenti içinde olmadan, Türkiye’deki depremzedelere yardım kampanyalarına katıldığı ve asıl kardeşlik örneği sergilediği için Server Beşirli’ye teşekkür etti. Server’in yaptıklarının tüm Azerbaycan halkının kalbine işlendiğini ifade eden Tomuyev, “Server’in buraya geldiğini duyduğumda onunda hemen görüşmek istediğimizi Hüseyin Bey’e söyledim. Server’in yaptıkları Azerbaycan’ın dost, kardeş ülkeye verdiği değerin en iyi örneklerindendi. Davranışından dolayı Server kardeşimize teşekkür ediyorum. Server ve onun gibi olan Azerbaycan vatandaşları kardeşlerimiz yanındadır ve hep böyle olacaktır” dedi.