Bakyapı'dan Bursa'da Kentsel dönüşümde bir ilk!

Bursa merkezli inşaat firması, kentin önemli ve büyük kentsel dönüşüm ve yenileme projesi olan Akpınar 1050 konutlarında, bir ilke imza atarak noter onaylı şahit örnek daire hazırladı. Böylece, bölgede evleri dönüşüme girecek olan hak sahipleri, kendilerine verilmesi taahhüt edilen dairenin tüm standartlarını inceleme fırsatını buldu.

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan ve herkes tarafından ’1050 Konutlar’ olarak bilinen Akpınar Mahallesi, son deprem felaketinden önce büyük bir sorumluluk örneği ve duyarlılık gösteren Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce kentsel dönüşüm alanı ilan edilmişti. Karar, uzun yıllardır deprem riskinin yol açtığı endişe sebebiyle huzursuz olan bölge sakinleri tarafından sevinçle karşılanmış, inşaat firmaları da hazırladıkları projelerini hak sahipleriyle paylaşmaya başlamıştı.

Bu firmalardan biri olan Bakyapı, kentsel dönüşümde örnek bir yaklaşım sergileyerek, bölgede kurduğu tanıtım ofisinde tüm standartların sergilendiği bir de örnek daire hazırladı. Firma bununla da yetinmeyerek söz konusu örnek daireyi notere onaylatarak, hak sahiplerine, alacakları konutlardaki standartlara dair taahhütte bulunmuş oldu. Bakyapı Proje Temsilcisi Murat Taydaş, hak sahipleri için inşa edilen örnek dairede, ’Şunu yapacağız, bunu edeceğiz’ gibi muğlak ifadeler kullanmak yerine ortaya bir eser bırakmaya karar verdiklerini ve böylece taahhüt edilen örnek dairenin kendilerini de bağlayıcı olduğunu ifade etti. Taydaş, “Her gün çok sayıda hak sahibini tanıtım ofisimizde ağırlayıp, kendilerini son derece şeffaf bir şekilde her konuda bilgilendirip, kentsel dönüşüme dair gelen tüm soruları yanıtlıyoruz. 3+1 daireyi inceleyen hak sahipleri, kendilerine teslim edilecek yeni yuvalarını şimdiden görme şansını yakalamış oluyor. Hizmetimiz hak sahiplerinin yüzünü güldürüyor, bu da bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör’ün, sosyal sorumluluk hissiyle hareket ederek üç yıl önce de bölgeye yönelik proje hazırlattığını, ancak kentsel dönüşüme yönelik imar planı değişikliği yetişmediği için projenin hayata geçirilemediğini ifade eden Taydaş, şunları söyledi:

“Kurulduğu günden bu yana Bursa ile birlikte İstanbul, Balıkesir, Adapazarı, Çanakkale, Konya’nın da aralarında bulunduğu farklı şehirlerde 20 bine yakın konut üreten, alışveriş merkezi, lojistik depo gibi farklı çok büyük metrekareli ticari alanlar inşa eden firma olarak önceliğimiz insanların huzurlu ve güvenli yaşam alanlarını inşa etmek oldu. Her daim devletimize, milletimize katma değer sağlamanın gayreti içinde olduk. Veysel Bakgör başta olmak üzere tüm Bakyapı ailesi olarak Akpınar Mahallesi’nin kentsel dönüşümünde de bu düşüncelerle hareket ediyoruz. Tek önceliğimiz, hak sahiplerinin en kısa sürede deprem riski bulunmayan, konforlu, huzur içinde yaşayacakları yuvalarına kavuşmalarını sağlamak.”

Bölgede Bakyapı’yı farklı kılan en önemli unsurun, binaları depreme karşı son derece dayanıklı hale getiren tünel kalıp sistemini kullanmak olduğuna dikkati çeken Taydaş, “Konvansiyonel sisteme göre maliyetlerimizi yüzde 14’e varan oranda artıran tünel kalıp sistemi, binaları depreme karşı son derece dayanıklı hale getirmektedir. Her tarafı perde betonla sarılan bina adeta kale gibi sağlam olmaktadır. Ayrıca, tünel kalıp sistemi çok adetli konut inşaatı yapımında proje disiplini sağlamakta, üretim hızı ile birlikte kusursuz imalat avantajı sunmaktadır. Projedeki hak sahiplerine binaların bodrum katında 8’er metrekarelik cep depolar da tahsis edilecek. Hak sahipleri proje bittiğinde, deprem riski olmayan, çevre düzenlemesi, peyzajı yapılmış, çocuk parkları, yürüyüş yolları oluşturulmuş huzurlu, konforlu ve güvenli binalarda hayatlarına devam edecek" dedi.

Kentsel dönüşümlerde inşaat yapım hızının büyük önem taşıdığına işaret ederek, firma olarak subasman seviyesine geldikten sonra sadece en fazla 30 iş gününde 8 katlı bir bloğun kabasını bitirecek şekilde planlarını yaptıklarını, 14 aylık bir süreçte ise inşa edecekleri bloğun yapımını tamamlayacaklarını vurgulayan Taydaş, "Devletin evleri kentsel dönüşüme girecek hak sahiplerine kira yardımında bulunacağı 18 aylık sürede her adada bulunan tüm blokları teslim etmeyi hedefliyoruz. Bunun için tüm planlama ve çalışmaları hazırlayıp, mimari projeleri tamamladık. Hak sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için her bir ada içinde uzlaşma sağlanamayan blok olması durumunda ada değil parsel bazlı olarak da binaların dönüşümünü sağlayacağız. Her daim kat maliklerinin yanında yer alacağız" şeklinde konuştu.

Sadece Akpınar Mahallesi veya Bursa’nın herhangi bir bölgesinde değil, Türkiye genelindeki kentsel dönüşüm projelerinde hak sahibi olan vatandaşların, öncelikle deprem gerçeğini ön plana almaları çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Hak sahipleri bu tür kentsel dönüşüm projelerinde lütfen kendileri, çocukları, torunları ve tüm sevdiklerinin can güvenliği açısından deprem güvenliğini sağlayıcı inşaat tekniklerine önem versinler. Herkes daha büyük, lüks ve konforlu konutlarda yaşamayı tabii ki ister. Bu, son derece insani bir taleptir. Ancak lüks konutlar, eğer yapım tekniği olarak depreme uygun değilse hiçbir anlam ifade etmemektedir. Hangi firma olursa olsun, kiminle anlaşacaklarsa anlaşsınlar öncelikle yapım tekniklerini dikkate alsınlar. Bizim ısrarla vurguladığımız tünel kalıp sistemini de lütfen incelesinler. Son yaşadığımız deprem felaketlerinde bu durum bir kez daha gözler önüne serildi. Türkiye’de TOKİ’nin yapmış olduğu tünel kalıp sistemli binalar güvenlik açısından büyük takdir kazandı.”