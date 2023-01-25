Bal ormanı projesine destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen ve Kazdağları Dereli mevkiinde uygulamaya geçirilen bal ormanı projesi, yaklaşık 2 bin dekar alan üzerinde hayat buluyor.

Bu dahilde Edremit ilçesi Dereli Mahallesinde ağaç sevgisini arttırmak ve bölgede kurulan bal ormanına katkı sağlamak amacıyla Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Paşadağ Orman İşletme Sefligince ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, kurum yetkilileri, mahalle halkı ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen fidan dağıtımı töreninde; 300 adet incir, 300 adet ceviz, 300 adet kızılcık, 300 adet hünnap, 300 adet defne ve 300 adet biberiye fidanı dağıtılarak, Türkiye’nin en büyük bal ormanına destek sağlandı.