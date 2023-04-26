Bal ormanı sayısının iki yıl içerisinde 844'e çıkarılması planlanıyor

Orman Genel Müdürlüğü, 2023 yılında 60, 2024 yılında ise 50 olmak üzere iki yıl içerisinde 110 yeni bal ormanı daha kurarak, bal ormanı sayısını 844’e çıkarmayı hedefliyor.

Bal üretimi noktasında dünyada önemli bir konumda bulunan Türkiye’de, 2022 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) raporuna göre 8 milyon 734 bin 938 kovan bulunuyor. 2022 yılında 118 bin 297 ton bal üretilen kovanların varlığının artırılarak bal üretiminin daha da artması planlanıyor.

Eylem planları sonucu 734 bal ormanı kuruldu

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak uygulamaya konan, 2013-2017 yıllarını kapsayan 1. Bal Ormanı Eylem Planı ve 2018-2023 yıllarını kapsayan 2. Bal Ormanı Eylem Planı sonucu 2022 yılı sonu itibarıyla 89 bin 869 hektar alanda 954 bin 635 koloni kapasiteli 734 bal ormanı kurularak ülke ekonomisine katkı sağlandı. 2022 yılında ise 64 adet bal ormanı tesis edilerek, 56 bin 287 koloni kapasiteli 3 bin 754 orman alanı arıcıların hizmetine sunuldu. Bu çerçevede 2023 yılında 60, 2024 yılında ise 50 olmak üzere iki yıl içerisinde 110 yeni bal ormanı kurularak, toplam bal üretiminin yüzde 85’ini karşılayan bal ormanlarının daha da genişlemesi hedefleniyor.

En fazla bal ormanı Mersin’e tesis edildi

Orman Genel Müdürlüğünce en fazla bal ormanı tesis edilen illerin başında 36 bal ormanıyla Mersin geliyor. Antalya’da 25, Çanakkale ve Kütahya’da 24, İzmir’de 23, Adana’da 20, Konya’da 19, Afyonkarahisar ve Sakarya’da 18, Balıkesir, Bursa ve Isparta’da 17 bal ormanı bulunuyor.

Dünya çam balı üretiminin yüzde 90’ını Türkiye karşılıyor

Ayrıca Türkiye’de bal üretiminin yaklaşık yüzde 25’i çam balı şeklinde doğrudan Basralı sahalardan elde ediliyor. Dünya çam balı üretiminin yüzde 90’ı Türkiye tarafından karşılanırken, çam balı üreten sahalar Muğla, Aydın, Antalya, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Çanakkale’de bulunuyor. Çam balı üretimi, bu 7 ildeki 92 bin 650 hektarlık alanda gerçekleştiriliyor.