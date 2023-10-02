Bala'da Çok Amaçlı Kültür Evi'nin temelleri atıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bala ilçesine inşa edilecek ‘Çok Amaçlı Kültür Evi’nin temel atma törenine katıldı.

Keçiören Belediyesi, Bala Belediyesi ve Aşıkoğlu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ortaklığında Balâ Aşıkoğlu Mahallesi’ne inşa edilecek kültür evinin temel atma töreninde konuşan Başkan Altınok, “Ankara’mıza yeni eserler kazandırıyor, dört başı mamur bir şehir inşa etmek için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Keçiören Belediyesi, Balâ Belediyesi ve Aşıkoğlu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ortaklığında Balâ Aşıkoğlu Mahallemize inşa edeceğimiz Çok Amaçlı Kültür Evi, Balâ’mıza ve Ankara’mıza hayırlı uğurlu olsun. Keçiören’de olduğu gibi Ankara’mızın dört bir yanında hizmet kervanımız çok şükür devam ediyor” dedi.

Balâ Belediye Başkanı Ahmet Buran da ilçeye yapılacak kültür evine verdiği desteklerden dolayı Başkan Altınok’a teşekkür etti.

Temel atma törenine Başkan Altınok’un yanı sıra Balâ Belediye Başkanı Ahmet Buran, AK Parti Balâ İlçe Başkanı Mehmet Tümer, Balâlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nihat Yıldırım, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.