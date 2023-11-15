Balaban Gazi'nin adı yaşatılmaya devam ediyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Balaban Gazi’nin adıyla anılan yıkılan yerleri yeniden inşa etmek için çalışmalara başlandı.

Osmaneli’nde bulunan Balaban Çavuş Cami zamanla harabeye dönerek yıkılmasının üzerine Belediye Başkanı Münür Şahin, Balaban Gazi’nin adını yaşatmak istediğini belirterek çalışmalara başladı. Osmaneli’nin büyük değeri olduğunu ve kahramana yakışır düzenlemeler yapacağını belirten Başkan Şahin, ‘’Bu dönem Osmaneli’nin gerçek tarihini ortaya çıkardığımız, geçmişimize sahip çıktığımız, geçmişimize değer verdiğimiz bir dönem olarak tarihe geçecek. Balaban’dan kaldırılan tarihi Balaban Çeşmesi’ni yerine yeniden yapacağız. Yerleri değiştirilen birçok değerli büyüğümüzün mezarlarını Balaban Çavuş (Balaban Gazi) anıt mezarı içerisinde muhafaza edeceğiz. Balaban Çavuş Osmaneli için her zaman çok önemli olmuştur. Balaban Çeşmesi, Balaban Camii, Balaban Meydanı, Balaban İlköğretim Okulu, Balaban Sokağı hep bu değerli büyüğümüzün adıyla anılmıştır. Osmaneli halkına Balaban Çavuş (Balaban Gazi)’yi tekrar tanıtıp onu yaşatacağız’’ ifadelerini kullandı.