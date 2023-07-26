Balaban Mahallesi'ne modern meydan

Kartepe Belediyesi tarafından Balaban Mahallesi’ne meydan yapılıyor.

Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Balaban Mahallesi Meydan Projesi düzenlemesi 700 metrekare alanda yapılırken, alan doğal taşlar ile döşenecek. Projede yeşil alanlar ile birlikte modern aydınlatma ve şadırvan da yapılacak. Balaban Merkez Cami altında bulunan çay ocağı ve dinlenme alanı modernize edilirken, 20 metre kare sundurma yapılacak.

Projenin kısa sürede tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Balaban’da yapım aşamasında olduğumuz meydan projemiz ve bölgedeki yol genişletme çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kartepe’mizi tüm mahalleleriyle daha modern bir görünüme kavuşturmak için gece gündüz sahadayız. Tamamlandığında burada hep birlikte güzel anılar biriktireceğiz inşallah" dedi.