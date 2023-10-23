Balat'da hat dersi

Hat sanatının usta isimlerinden Mahmut Şahin, Cumartesi günleri Fatih Balat’daki Şifa Sanat’da öğrencileri ile buluşuyor.

Seyyah hattat olarak bilinen Kültür Bakanlığı Hat Sanatçısı Mahmut Şahin, Bursa, Eskişehir ve Kütahya’da hafta sonları verdiği dersleri, kıdemli talebelerine devretti. Anadolu’da 50’den fazla icazetli talebesi olan Hattat Mahmut Şahin, İstanbul Balat’da tekrar sevenleri ile buluşuyor. Her cumartesi günü öğleden sonra Balat’da yer alan Şifa Sanat’da, yeni ve eski talebeleri ile bir araya gelen Mahmut Şahin, nesih dersleri ile yeni kabiliyetleri sanat hayatına hazırlıyor. Yeni başlayanları da, kıdemli olanları da derslerine kabul eden hattat Mahmut Şahin, en cömert ve en kolay ulaşabilir hat üstadı olma özelliğini muhafaza ediyor.

Talebelerinden Mehmet Said Tohumcu, “Hocamızın İstanbul’da derslerine başlaması bizi çok mutlu etti. Hem sanatını cömertçe bizlere aktarıyor. Hem de Gaziosmanpaşa’daki evinde günün her saati bizleri kabul ediyor. Müzeler kuruyor. Camilere fisebilillah yazılar yolluyor.

Seyyah hattat ünvanını alan Mahmut Şahin hocamın İstanbul’daki derslerinden feyz alıyoruz” diye konuştu. Balat’da Şifa Sanat’da, hattat Mahmut Şahin ve talebelerine mekanı tahsis eden Şifa Toptaş ise usta bir üstad ile hat derslerine başlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Bursa Kur’anı Kerim ve Hat Müzesi, Amasya Şeyh Hamdullah Müzesi, Yozgat Fenni Mehmet Efendi Müzesi, Gölcük Ali Vasfi Hat Müzesi, Bayburt Ahmet Revai Hat Müzesi gibi Anadolu’da birçok hat müzesi kurulmasına vesile olan Mahmut Şahin, sosyal sorumluluk projelerinde de en ön sırada yer alıyor. Birçok yardım derneğine talebeleri ile beraber hazırladığı yazılarla proje bazlı hayır mezatları hazırlayan Mahmut Şahin, Bursa Mevlevihanesi kuşak yazıları, Bursa Süleyman Çelebi Camii Hilye-i Şerifi, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kütahya, Amasya, Kocaeli, Sakarya, Üsküp ve Bursa’daki restore edilmiş tarihi camiler ile yeni inşa edilen camilerin İsmi Celal ve Nebi, Cihar’i Yari Güzin Efendilerimizin isimleri ve mihrap ayeti kerimeleri ve yazılarını talebeleri ile ortaklaşa hiçbir ücret almadan yazıyor. Çarşamba günleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Sekapark’daki kurslarında usta öğretici olarak derslerini de sürdürüyor. Bursa’da Irgandı Köprüsünde Kubbe Sanatevinde Cumartesi günleri Özay Altın, Eskişehir’de Odunpazarı’nda Emre Özdemir ve Halil Karaca ile Serap Tepedelen (Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünde), Kütahya’da Ahmet Türk, İsmail Tülüce, Kadriye Özkul’da Mahmut Şahin’in yolunda hat derslerini sürdürüyorlar.