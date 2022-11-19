Balat Satranç Evi kapılarını açtı

Nilüfer Belediyesi’nin hayırsever iş adamı Şevket İlhan’ın destekleriyle hayata geçirdiği Balat Satranç Evi, törenle açıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, çocukların zihinsel gelişimine önemli katkı sağlayacak tesisin, Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacağını söyledi.

Nilüfer Belediyesi, spor alanında hayata geçirdiği değerli projelerine bir yenisini daha ekledi. Hayırsever iş adamı Şevket İlhan’ın destekleriyle hayata geçirilen Balat Satranç Evi, düzenlenen törenle açıldı. Başkan Turgay Erdem, çocukların hayatına kültür-sanat ve sporu yerleştirmek için farklı alanlar oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Hayırsever iş adamı Şevket İlhan’a da desteklerinden dolayı teşekkür eden Erdem, “Bugün en yaygın zeka oyunlarından biri olan satrancın, çocukların zihinsel gelişimine önemli katkısı olduğunu biliyoruz. İnsana analiz ve öngörü yeteneği kazandıran bu sporu Nilüfer’de yaygınlaştırmak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl 12 yaş altı satranç turnuvası yaptığımızda gördük ki katılım oldukça yüksek. Bu spora ilgi var ve bu ilgiye karşılık vererek, bu sporun icra alanlarını genişletmek için, ülkede örneği az olan bir modeli Nilüfer’de hayata geçirmeye karar verdik. Bugün Nilüfer’e kazandırdığımız Satranç Evi bu çabanın ürünüdür” dedi.

Projenin yapılmasında bölge halkının talebinin de etkili olduğuna dikkati çeken Başkan Erdem, “Balat Satranç Evi, 110 kişi kapasiteli turnuva alanı, grup ve birebir çalışmalar için düzenlenmiş derslikleri, bahçesi, kafeteryası ile kente spor anlamında katkı sağlayacak bir aktivite alanıdır. Burada çocuklara ve gençlere yönelik ücretli eğitimler yapılabileceği gibi, aynı zamanda burası tüm vatandaşlarımızın ücretsiz faydalanabileceği satranç oynayabilecekleri sosyal bir alan olacaktır” diye konuştu.

Balat Satranç Evi’nin işletmesinin Nilüfer Belediyespor Kulübü tarafından gerçekleştirileceğini söyleyen Başkan Erdem, satranç evinin uzman eğitmen kadrosu ile kısa zamanda eğitim çalışmalarına başlayacağını ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacağını belirtti.

Balat’a bu satranç evini kazandırırken vatandaşların talebini dikkate alarak hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Turgay Erdem, “Burası birlikte yönetim anlayışının da güzel bir örneğidir” dedi.

Önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de yaptığı konuşmada satrancın önemine değindi. Ailelerden tesise sahip çıkmaları çağrısında bulunan Mustafa Bozbey, “Bu tür tesisler sosyallik ve özellikle çocuklarımızın zihinsel gelişimi açısından çok önemli. Uzman kişilerin yer alacağı tesisten çocuklarımızın en iyi şekilde faydalanacağını umuyorum. Emeği geçen katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İş adamı Şevket İlhan da, projeye katkı sunduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, tesisin hayırlı olmasını diledi.

Açılış konuşmaların ardından Başkan Turgay Erdem, iş adamı Şevket İlhan’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Başkan Erdem ve beraberindekiler daha sonra Balat Satranç Evi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Büyük Usta (Grand Master) Batuhan Daştan, UKD puanı bin 500’ün üzerindeki 15 sporcuyla simültane satranç gösterisi yaptı. Balat Satranç Evi, açılışın hemen ardından ilk etkinliğine de ev sahipliği yaptı. Balat Satranç Evi’nde 50 satranç sporcusunun katılımıyla Yıldırım Satranç Turnuvası düzenlendi.