Balayı yolculuğu sonu olmuştu, 11 günlük geline acı veda

Sakarya’da 16 Eylül’de dünyaevine giren Gürkan ve Seda çiftini balayı yolunda geçirdikleri trafik kazası ayırdı. Burdur’da kazada hayatını kaybeden 31 yaşındaki Seda Aslan, memleketi Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden Aslan’ın, düğün sonrası babasının kalp krizi geçirdiği ve çiftin bu yüzden balayına birkaç gün gecikmeli gittiği de öğrenildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Burdur’un Çavdır ilçesi Çavdır Tefenni Karayolu Antalya Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seda Aslan (31) idaresindeki 54 AER 079 plakalı otomobil ile Ali A. kontrolündeki minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs yoldan çıkarak şarampole düştü. 1’i ağır toplam 5 kişinin yaralandığı kaza bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan ve Tefenni Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Seda Aslan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çiftten geriye düğünde çekildikleri pozlar kaldı

Genç çiftin 16 Eylül tarihinde Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir düğün salonunda dünyaevine girdikleri öğrenildi. Planladıkları balayı tatili için yola çıkan çiçeği burnundaki çiftten geriye, düğünde çekildikleri mutluluk pozları kaldı.

Kadının babası kalp krizi geçirdi diye balayına gecikmeli gitmişler

Öte yandan, düğünden sonra Seda Aslan’ın babasının kalp krizi geçirdiği ve çiftin bu sebeple balayına birkaç gün gecikmeli gittikleri de öğrenildi. Hayatını kaybeden Seda Aslan, Hendek Yeşilvadi Mahallesi Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.