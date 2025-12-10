Balcıoğlu: Azimle Çalışmaya Devam
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Özgür Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını açıkladı.
Toplantının verimli geçtiğini belirten Başkan Balcıoğlu, belediyeler arası koordinasyonun güçlendirilmesi, yerel yönetim hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerin masaya yatırıldığını ifade etti.
Başkan Balcıoğlu açıklamasında, "Her zaman olduğu gibi azimle çalışmaya devam" sözleriyle kararlılık mesajı verdi.