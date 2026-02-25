Balcıoğlu canlı yayında konuştu: 'Rotamız insan, rehberimiz vicdan'

“Vicdan belediyeciliği” vurgusu

Yayında kişisel hayatından kesitler paylaşan Balcıoğlu, “vicdan belediyeciliği” anlayışını; kamu kaynağını “tüyü bitmemiş yetimin hakkı” hassasiyetiyle yönetmek, dezavantajlı grupların sesini “bağırmadan” duyabilmek ve projelere “betondan önce insanı” koymak olarak tanımladı.

“En çok gurur duyduğum şey: güven ve sosyal adalet”

İki yıllık dönemde yol, park ve tesis yatırımlarının belediyenin rutin sorumluluğu olduğunun altını çizen Balcıoğlu, kendisini en huzurlu hissettiren iki başlığın “şehirde güven duygusu ve sosyal adaleti güçlendirmek” ile “toprağa sahip çıkmak” olduğunu söyledi. Kent lokantası, taziye evi, burslar, kreş hazırlıkları, kız yurdu, emekli lokalleri ve öğrencilere yönelik destekleri bu çerçevede sıraladı.

Tarım ve üretici desteği: “Betona değil, toprağa yatırım”

Silivri’nin tarımsal kimliğine dikkat çeken Balcıoğlu, çiftçiyi desteklemenin sadece ekonomi değil, kentin ruhunu korumak anlamına geldiğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen mazot, tohum, gübre, fide ve yem desteklerine değindi.

Kültür merkezi hedefi: 2026 programında

Balcıoğlu, Silivri’nin “en can yakıcı eksiğinin” gençlere ve kültüre yakışır, tam donanımlı bir gençlik ve kültür merkezinin eksikliği olduğunu ifade etti. Devralınan projede kaba inşaatın tamamlandığını, teknik donanım ve iç işler için İBB ile protokol yapılarak projenin 2026 yatırım programına alındığını kaydetti.

“Genel merkezle mesafe” iddialarına yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 17 Şubat tarihli grup konuşmasına ilişkin ortaya atılan yorumları “algı” olarak niteleyen Balcıoğlu, parti yönetimiyle düzenli temas halinde olduklarını söyledi. Ayrıca, nüfusu 100 bin üzeri belediyeleri kapsayan bir araştırmada Silivri Belediyesi’nin yüksek memnuniyet oranıyla üst sıralarda yer aldığını dile getirdi.

Yayının sonunda Balcıoğlu, vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlerin ekiplerce değerlendirileceğini belirterek, “Rotamız insan, rehberimiz vicdan” mesajını yineledi.