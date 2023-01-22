Balcıoğlu 'Destek talepleri için 3 Şubat son gün'

İBB ve Silivri Belediyesi Meclis üyesi Bora Balcıoğlu, çiftçilere seslenerek “Çiftçilerimiz tarafından internet üzerinden yapılan taleplerin ıslak imzalı talep formları İBB Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğümüze veya talep toplama merkezlerine elden teslim edilecektir. İnternet üzerinden talep yapamayanlar talep toplama merkezlerindeki görevlilerimiz kanalıyla müracaat edebileceklerdir. Form teslimleri 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılmalıdır. Aynı zamanda müracaat tarihleri süresince Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğünden de talep alınacaktır. Başvuru esnasında aşağıdaki belgelerin hazır bulundurulması işlemlerin hızlı yürütülmesi açısından önemli” dedi.

Gerekli Belgeler

T.C Kimlik fotokopisi.

2023 üretim yılına ait ÇKSveya Ziraat Odası Belgesi (Tüm Sayfaları ile birlikte).

Traktör ruhsat fotokopisi (Traktör ruhsatı üzerindeki isim ile ÇKS belgesindeki isim aynı kişi olmalıdır. Traktör ortak veya varisli ise ilgili belge idareye ibraz edilmelidir).

Mazot desteği almak isteyen hayvancılık yapan üreticiler için işletme tescil belgesi.

