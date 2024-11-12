Balcıoğlu: 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in gözaltına alınarak görevine kayyum atanması süreci, İstanbul'un 26 belediye başkanının ortak bir bildiri yayımlamasına yol açtı. Bu bildiride, halkın iradesine yapılan bu müdahale sert bir dille eleştirilirken, demokrasiye vurulan darbe olarak nitelendirildi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da bildiriyi imzalayan belediye başkanları arasında yer aldı ve "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" vurgusunu yineledi.

DEMOKRASİYE VURULAN DARBE OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Ortak bildiride, Prof. Dr. Ahmet Özer'in halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı olduğu vurgulanarak, gözaltına alınması ve kayyum atanması demokrasiye açık bir müdahale olarak değerlendirildi. Belediye başkanları, bu uygulamaların halkın iradesini yok saydığına dikkat çekti. Demokratik yönetimlerde halkın seçme hakkının ihlal edilemez bir değer olduğuna işaret eden başkanlar, yerel yönetimlerin bağımsızlığının demokrasinin temel ilkelerinden biri olduğunu hatırlattı.

HALKIN İRADESİNE SAYGISIZLIK

Bildiride, Esenyurt'ta 11 gündür yaşanan olayların hukukun üstünlüğüne aykırı olduğu belirtildi. Kayyum atanması sürecinin Esenyurt halkının iradesine saygısızlık olduğunu ifade eden belediye başkanları, belediye meclisinin toplanmadan alınan bu kararın halkın iradesini hiçe saymak anlamına geldiğini vurguladı.

“EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR” VURGUSU

Atatürk'ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesine bağlı kaldıklarını belirten başkanlar, bu ilkenin ihlal edilmesine karşı sessiz kalmayacaklarını bildirdi. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak, hukuksuz uygulamalara karşı durmaya devam edeceklerini ifade ettiler.

DEMOKRASİ VE HUKUK MÜCADELESİ DEVAM EDECEK

26 belediye başkanı, demokrasi ve hukukun korunması adına meydanlarda, yargı önünde ve her türlü demokratik platformda mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Bu bildiride Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sadakatle bağlı kalacaklarını ifade eden başkanlar, Türkiye'nin geleceği için hukuk ve demokrasi mücadelesini sürdüreceklerini açıkladılar.

SONUÇ: GÜÇLÜ DEMOKRASİ MESAJI

Bildirinin sonunda, demokrasinin teminatı olan halk iradesine vurgu yapılarak, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesinin asla ihlal edilmesine izin verilmeyeceği ifade edildi. Belediye başkanları, halka ve demokrasiye olan bağlılıklarını güçlü bir şekilde yineleyerek hukuksuz müdahalelere karşı duracaklarını belirttiler.