Balcıoğlu 'Hizmetin siyaseti, partisi olmaz'

Balcıoğlu, “İstanbul’da biz hizmet birkaç yarışı birden veriyoruz. Bunlardan biri de hizmet yarışı. Bitirilmeyen metrolarda, dev enerji tesisleri kuruyoruz, katı atık yakma tesisi enerji de üretiyor. Ücretsiz ulaşım kartları dağtıık.200 bin çocuğa süt dağıttık,32 tane kreşimiz var.45 tanede inşaatı devam eden kreşimiz var. En önemlisi de İstanbul’a ihanet ettik diyenlerle siyaset yarışı veriyoruz. Sizin anladığınız siyaset yarışından nefret ediyorum. Hizmetin siyaseti, partisi olmaz. Söz verdiğimiz işlerde yüzde 60 /70’ine kadar ulaştık tüm engellemelere rağmen” şeklinde konuştu.