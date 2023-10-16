Balcıoğlu: ‘İddiamdan da hayalimden de vazgeçmedim’

Gazeteci Alparslan Ermiş, CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi Bora Balcıoğlu’na geçtiğimiz günlerde söylediği “15-20 yıldır cefasını çektik, edebiyatını başkaları yapmaya çalışıyor. Buna müsaade etmeyeceğim. Her şeyin farkındayım. Az kaldı hakkımızı alacağız” sözlerinin kime yönelik olduğunu sordu.

CHP’nin düzenlediği basın toplantısında sözlerine yönelik cevap veren Balcıoğlu, “Bizler partilerde görev yapıyoruz. Halkımızın desteğiyle, görevimizi en iyi şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Görev yaptığımız süre içerisinde de önce kendimi, ailemi, partimi, bize güvenen vatandaşlarımızı mahcup etmemek adına, onların yüzünü kızartmamak adına, en iyi şekilde vicdanımızı da ortaya koyarak görev yapıyoruz. Siyaset iddia işi, iddian yoksa, hayalin hedefin yoksa yaşadığın ilçenle ilgili hayata geçirebileceğin projelerinde yoksa siyaset yapmayacaksın. Bu bana göre doğru, ısrarla söylüyorum. Kendim inandığım bir şeyi söylüyorum. Sonuna kadar da arkasındayım söylediğimin. Mücadele ediyoruz. Mücadele ediyorsak, hedefimizde var, hayalimizde var. O mesaj parti içerisindeki bir mesaj değildi. Biz burada rüzgarla yola çıkmadık, halkın desteğiyle yola çıktık. Halka rağmen siyaset olmaz dedim ben orada. Halk birilerini istiyorsa istediği yere de götürür. Yeter ki sen niyetini ortaya koyacaksın. Ben 2019'da da aday adaylığımı ortaya koymuştum. Ben bu şehri yönetirim iddiasını ortaya koymuştum. Partimiz dedi ki, belediye meclis üyeliği görevinde bulunacaksın. Görevimizi de yerine getirmek için mücadele ettik. Bu süreçte hiçbir şekilde iddiamdan da hayalimden de vazgeçmedim” dedi.