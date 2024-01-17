Balcıoğlu: Kadınlar hak ettiği değeri görecek

CHP Silivri Belediye Başkan Adayı Bora Balcıoğlu, CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür ve yönetim kurulu üyeleri eşliğinde ilçe protokol ziyaretlerini sürdürüyor. İlçe Kaymakamı Tolga Toğan ve Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile başlayan ziyaretler dün de devam etti.

NURAY KOÇER, BALCIOĞLU'NUN ELİNİ KALDIRDI

CHP heyetinin ilk durağı Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası oldu. Oda Başkanı Nuray Koçer ve yönetimi tarafından karşılanan Balcıoğlu, Silivri esnafının sorunlarının çözülmesine yönelik söz verdi.

"KADINLAR HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRECEK"

İlçe Başkanlığı binasında, CHP Silivri İlçe Kadın Kolları ile buluşan Balcıoğlu, kadınların seçim zaferine katkısının altını çizerek, "Kadınların gücüyle herkesin yaşamak için can atacağı bir Silivri inşa edeceğiz. Silivri’nin tüm kadınları hak ettiği değeri görecek, Silivri’nin tüm kadınları siyasetten iş hayatına kadar toplumun her alanında daha fazla yer alacak” dedi.

MİLLİ EĞİTİM VE MÜFTÜLÜK ZİYARETİ

Yerel seçim zaferinin ardından Silivri’de Belediye olarak eğitim alanında da iddialı adımlar atacağını belirten Balcıoğlu, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar'ı ziyaret ederek, eğitime verdiği önemi vurguladı.

Daha sonra Silivri İlçe Müftülüğü'ne giderek İlçe Müftüsü İsa Sağlam ile bir araya gelen Balcıoğlu ve CHP Silivri heyeti, İsa Sağlam’a gerçekleştirdikleri ziyarette Silivri'deki cami ve mescitlerin sorunlarına da çözüm üreteceklerini belirtti.

"TARIM TOPRAKLARINI KORUYACAĞIZ"

Müftülüğün ardından Trakya Birlik Silivri Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, Silivri Ziraat Odası ve Silivri 853 No'lu Tarım Kredi Kooperatifini ziyaret eden Balcıoğlu, tarım sektörünün Silivri ekonomisi için taşıdığı önemi dile getirdi. Ayrıca Balcıoğlu, tarımsal üretime vurgu yaparak ve çiftçilere destek olma taahhüdünde bulundu. Balcıoğlu, “Silivri’nin bereketli tarım topraklarını koruyacağız” dedi.