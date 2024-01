Balcıoğlu, Kadınlar ve Fabrika İşçileriyle Buluştu

TAKİP ET

Silivri'nin siyasi ve sosyal yaşamında etkili bir dönemeç olan bu günlerde, CHP'nin Silivri belediye başkan adayı Bora Balcıoğlu, İlçe Başkanı İbrahim Kömür ve diğer parti yöneticileri, Meclis üyesi aday adaylarıyla beraber, Silivri'nin dört bir yanında halkla buluşuyor. Köy kahvesinden fabrika ziyaretlerine kadar uzanan bu etkinliklerde Bora Balcıoğlu halkla iç içe olmaya devam ediyor.

Gazitepe Köyünde Kalpleri Kazanan Buluşma

Ziyaretlerin ilk durağı Bora Balcıoğlu’nun doğup büyüdüğü Gazitepe Köyü oldu. Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, İlçe Başkanı İbrahim Kömür, ilçe yöneticileri ve Meclis üyesi aday adaylarıyla birlikte köy kahvesinde kadınlarla buluştu. Balcıoğlu, Silivri'yi yönetmede kadınların ve gençlerin etkin rol alacağını vurguladı. Atatürk'ün kadınlara dair sözlerini hatırlatarak, onların toplumsal ve siyasal yaşamdaki önemine değindi. Balcıoğlu Silivri'nin gelişimi ve yönetimi konusunda kadınların önemli bir rol oynayacağını vurgulayarak, "Kadınlarımız ve gençlerimizle omuz omuza Silivri'mizi yöneteceğiz" dedi. Ayrıca Balcıoğlu’nun Eşi Hayriye Sena Balcıoğlu da, köylü kadınlarla yakın diyaloglar kurarak, onların sesine kulak verdi.

Fabrika İşçilerine Anlamlı Ziyaret

Ziyaretlerinin ikinci durağında, Sancak Örme Fabrikası'nda çalışan işçilerle buluşan Balcıoğlu, özellikle kadın işçilerin hayat mücadelesine odaklandı. İBB ve Silivri Belediyesi'nin işbirliğiyle daha fazla kreş açma ve eğitim alanında destek sağlama planlarını paylaştı. Dezavantajlı gruplara yönelik uluslararası fon destekli projelerin Silivri'ye kazandırılacağını belirtti ve sosyal yardımların artırılacağını vurguladı.

Toplumun Her Kesimiyle İç İçe Bir Kampanya

Başkan Adayı Balcıoğlu’nun bu ziyaretleri, Silivri'nin her kesimine ulaşma ve her sesi dinleme arzusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu buluşmalar ve ziyaretler, Balcıoğlu’nun Silivri'nin çeşitli kesimlerinin ihtiyaçlarına duyarlı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı sergilemeye kararlı olduğunu gösteriyor.