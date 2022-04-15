Balcıoğlu, Kalpler Silivrispor için atacaktır

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grupta farkla şampiyon olarak ismini eleme maçlarına yazdıran Silivrispor’a başarı dilekleri geliyor. CHP İBB, Silivri Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu yayımladığı destek mesajında; “Silivrispor ilçemizin yükselen değeridir. Oynadığı ligde açık ara şampiyon olarak profesyonel lig için Play-Off maçları oynama hakkı kazanmıştır. İstanbul’da oynanacak olan maçların ardından tekrar profesyonel lige çıkacağına olan inancım sonsuzdur. Güçlü bir takım, güçlü bir yönetimimiz var ve halkından da aldığı güçle hedefine ulaşacağına eminim. Gönlümüz, aklımız maçlarda olacak. Çarşamba ve Cuma günleri tüm kalpler Silivrispor için atacaktır” dedi.