Balcıoğlu, Kalpler Silivrispor için atacaktır

Çarşamba ve Cuma günü Play-Off müsabakalarına çıkmaya hazırlanan Silivrispor'a başarı dilekleri gelmeye devam ediyor, CHP İBB, Silivri Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu yayımladığı bir mesajla ilçenin marka değerini layıkıyla taşıyan Silivrispor'a eleme maçlarında başarılar diledi.

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  • 15.04.2022 13:22
  • Güncelleme: 15.04.2022 13:22
Balcıoğlu, Kalpler Silivrispor için atacaktır
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grupta farkla şampiyon olarak ismini eleme maçlarına yazdıran Silivrispor’a başarı dilekleri geliyor. CHP İBB, Silivri Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu yayımladığı destek mesajında; “Silivrispor ilçemizin yükselen değeridir. Oynadığı ligde açık ara şampiyon olarak profesyonel lig için Play-Off maçları oynama hakkı kazanmıştır. İstanbul’da oynanacak olan maçların ardından tekrar profesyonel lige çıkacağına olan inancım sonsuzdur. Güçlü bir takım, güçlü bir yönetimimiz var ve halkından da aldığı güçle hedefine ulaşacağına eminim. Gönlümüz, aklımız maçlarda olacak. Çarşamba ve Cuma günleri tüm kalpler Silivrispor için atacaktır” dedi.

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